Причины резкого роста курса иностранных валют: НБУ наконец-то объяснился

НБУ наконец-то объяснился перед гражданами Украины о причинах резкого роста курса доллара.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

По информации заместителя председателя Нацбанка Дмитрия Сологуба, главную роль в этом сыграл психологический фактор.

Он подчеркнул, что в Украине на протяжении 5 лет происходят колебания курса и это стало уже естественным. Факторы, которые влияют на курс могут быть разные: от наличия предложений от экспортеров и импортеров, до неких психологических факторов.

«На этот раз мы видим, что природа колебаний — психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов… Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее и т.д.», — объяснил чиновник.

По его словам, в стране довольно благоприятная ситуация, а колебания курса связаны с различными заявлениями об ослаблении гривны.

«НБУ по-прежнему, будет сглаживать избыточные колебания», — успокоил Сологуб.

Ранее сообщалось о курсе гривны на 23 июля 2020 года.