Проблемы со связью и отсутствие электричества: в «ЛНР» произошла мощная авария в энергосистеме

Сегодня, 23 июля, во второй половине дня в так называемой «ЛНР» произошла авария в энергосистеме. По информации ресурса «Луганский инсайд», практически вся территория так называемой «ЛНР» на некоторое время осталась без света.

Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд», сообщает НБН.

Ресурс «Луганский инсайд» пишет, что сегодня, 23 июля, во второй половине дня в так называемой «ЛНР» произошла авария в энергосистеме. Ресурс пишет, что в результате аварии в домах и квартирах жителей «республики» отсутствовало электричество. Но и это еще далеко не все неудобства, которые возникли из-за аварии. Ресурс пишет, что в «республике» проблемы со связью. Автор публикации пишет, что после 16.00 свет в Луганске и некоторых других городах оккупированной Луганской области появился, а вот проблемы со связью остались.

Ресурс пишет, что причина аварии на данный момент неизвестна.

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