У НВФ на Донбассе продолжаются учебные сборы: стало известно, как боевики «Л/ДНР» «готовятся» к перемирию

27 июля в зоне боевых действий на Донбассе должен наступить режим тишины. О перемирии на Донбассе стороны договорились вчера, 22 июля на заседании ТКГ. Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал, как подконтрольные РФ НВФ «готовятся» к перемирию на Донбассе.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

Вчера, 22 июля на заседании ТКГ представители Киева и Москвы договорились о прекращении огня на Донбассе. Многие отнеслись к этому скептически, ведь подобные договоренности уже неоднократно декларировались, но мир на Донбассе так и не наступил.

При этом информационный ресурс «Донбасский кейс»со ссылкой на источники сообщает, что РФ продолжает поставлять для НВФ на Донбассе топливо и боеприпасы.

«За последнюю неделю с территории РФ через железнодорожную станцию Ровеньки поступило более десятка цистерн с топливом, а еще партия боеприпасов», — пишет ресурс.

Как известно, согласно новому перемирию на Донбассе, сторонам также будет запрещено вести наступательные и разведывательные действия. Ресурс пишет, что разведчики «ДНР» не намерены расслабляться во время режима перемирия.

«Не стоить думать, что разведчики «ДНР» расслабятся и потеряют боевой дух, пока будет действовать режим перемирия», — пишет ресурс.

Кроме того, ресурс пишет у подконтрольных РФ НВФ, запланированы очередные тактические учения на полигонах, которые они, несмотря на договоренности о перемирии, отменять не собираются.

« В настоящее время в разведподразделениях «армейского корпуса ДНР» продолжаются учебные сборы. Так что подготовка к «тишине» продолжается», — пишет ресурс.

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