Перемирие на Донбассе: Резников объяснил причину «прорыва» в Минском переговорном процессе

Вчера, 22 июля на заседании ТКГ представители Киева и Москвы договорились о прекращении огня с 27 июля. В СМИ новые договоренности сразу же назвали «прорывом» в Минском переговорном процессе. По словам вице-премьер министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова «прорыв» заключается в том, что на вчерашних переговорах ТКГ удалось вернуться к приоритету: вопрос безопасности в первую очередь.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «УНН».

На вчерашнем заседании ТКГ, стороны руководствовались принципом: сначала создание условий безопасности на Донбассе, а затем все остальное. По словам Резникова, только благодаря такой позиции, удалось достичь договоренности о прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе.

При этом на предыдущих переговорах ТКГ, по словам Резникова доминировали представители РФ. Тогда, по словам министра, был принцип, что сначала необходимо урегулировать политические договоренности, и только потом все остальное. И только, вчера 22 июля, по словам чиновника, удалось вернуться к принципу: в первую очередь прекращение обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр также добавил, что первом пункте Минских соглашений, как раз и прописано, что сначала в зоне боевых действий на Донбассе должен наступить режим тишины.

Напомним, что режим тишины на Донбассе должен наступить в ближайший понедельник, 27 июля. При этом многие скептически отнеслись к договоренности о перемирии на Донбассе. Ведь, решения о прекращении огня в зоне боевых действий принимались и ранее, но подконтрольные РФ НВФ их нарушали.

Ранее мы сообщали, что Андрей Смолий обратил внимание на важный пункт в новых договоренностях ТКГ.