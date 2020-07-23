Война на Донбассе: оккупанты продолжают интенсивно обстреливать ВСУ

За вчерашний день в зоне ООС на Донбассе снова было зафиксировано более десятка нарушений режима тишины. Боевики игнорируют все договоренности.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

В течении 22 июля террористы непризнанных республик 15 раз открывали стрельбу по украинским военным. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, беспилотников и стрелкового оружия.

Под вражескими обстрелами оказались позиции ВСУ неподалеку Майорска, Хутора Свободного. Крымского, Марьинки (два раза), Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки, Талаковки, Богдановки (два раза).

Впоследствии активности противника, ранение получили 4 украинских защитника.

Нарушения российских наемников не остались без ответного огня от ВСУ. По данным разведки, военные ООС 22 июля уничтожили одного оккупанта и ещё троих ранили.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 21 июля.