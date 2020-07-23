Заводы и оборудование превращаются в металлолом: источник рассказал, как в «ДНР» продают «остатки былого промышленного величия Донбасса»

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал о том, как «пилят и продают остатки былого промышленного величия Донбасса».

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что «власти» так называемой «ДНР» и подконтрольные ей СМИ постоянного говорят об успехах в промышленности в «республике». Но на самом деле, как пишет ресурс, «в параллельной, настоящей реальности» происходит совсем другое.

Ресурс пишет, что работникам предприятий платят мизерные зарплаты, шахтеры, которых уволили, вынуждены ехать работать в Воркуту, где их воспринимают, как «людей второго сорта», несмотря даже на паспорт РФ.

Ресурс пишет, что «на фоне всего этого продолжается планомерный распил и продажа металла, который раньше был заводами, высокотехнологичным оборудованием и прочими необходимыми для экономических достижений объектами».

Автор публикации пишет, что из «республики» тоннами вывозят металл.

Ресурс пишет, что люди сдают металлолом за копейки (1,5-2 рубля за килограмм). А дальше, по словам ресурса, в игру вступают оптовые скупщики, которые покупают лом по 4-5 рублей за кг.

А третий этап – это «реализация на предприятиях по переработке металлолома, в «ДНР» цена на этом этапе 12 тыс. рублей за тонну».

Ресурс пишет, что в «ДНР» есть предприятие-монополист, которое покупает металл у всех оптовых компаний. Называется данное предприятие «ГП РЦ«ТД «Втормет»». По информации ресурса, «контора» покупает металл у оптовиков по цене 9 тыс. за тонну, а продает по цене 12 тыс. рублей за тонну. «Втормет» продает металл предприятию «Внешторгсервис».

При этом ресурс пишет, что оптовики не могут обойти предприятие «Втормет». Это одно из негласных правил в так называемой «ДНР».

«Очевидно, высшее «руководство республики» за небольшую прибавку к пенсии покрывает очевидное мошенничество», — подытожил ресурс.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» произошла мощная авария в энергосистеме.