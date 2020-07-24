Это издевательство – информационный ресурс ОРЛО о новом решении «властей ДНР» по поводу КПВВ

Информационный ресурс ОРЛО «Луганский инсайд» назвал «издевательством» решение «властей ДНР» открывать КПВВ на линии разграничения на Донбассе два раза в неделю.

Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд», сообщает НБН.

В так называемой «ДНР» приняли решение открывать КПВВ «Еленовка» на линии разграничения на Донбассе два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. При этом правила въезда-выезда остались те же. Выехать на подконтрольную Украине территорию можно только при наличии прописки на подконтрольной Украине территории. Попасть на оккупированную территорию, можно только по разрешению «межведомственного штаба».

При этом ресурс «Луганский инсайд» пишет, что «власти ДНР» не спешат открывать «границу» не только с Украиной, но и так называемой «ЛНР».

« В «ДНР» тем временем продолжают издеваться над людьми, не открывая «границы» не только с Украиной, но и с «ЛНР». Пропуск людей по спискам два раза в неделю – это издевательство», — пишет ресурс.

При этом ресурс предполагает, что «ДНР» не открывает «границу» с Украиной не из-за коронавируса. Автор публикации пишет, что, возможно таким образом, «власти ДНР» препятствуют абитуриентам из оккупированных территорий поступить в украинские ВУЗы.

«В общем, зачем «власти ДНР» ведут подобную борьбу с собственным населением, остается только гадать», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что источник рассказал, почему «ДНР» невыгодно открывать «границу» с Украиной.