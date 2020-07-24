Отдых в «ДНР»: жители «республики» сообщают, что попасть в курортный поселок Седово стало еще сложнее

Жители так называемой «ДНР» жалуются что попасть, в курортный поселок Седово стало еще сложнее, и это несмотря на то, что «власти республики» сообщали об отмене ограничений.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что жители «ДНР» жалуются, что попасть в курортный поселок Седово стало еще сложнее. И это несмотря на то, что оккупационная «администрация» заявляла об отмене ограничений.

Ресурс пишет, что по факту все правила «законного» отдыха остались. Ведь въезд в Седово разрешено, только по спискам «межведомственного штаба». Арендовать жилье можно только у людей, которые оформлены, как «ФЛП».

«В чем заключается «свобода» анонсированная «властью» пока неизвестно», — пишет автор публикации.

Кроме того, ресурс пишет, что при въезде в Седово на блокпостах появились «решалы», которые за 500 рублей предлагают пропустить в курортный поселок без очереди. А еще в «администрации» оккупированного Седово заявили, что в населенном пункте не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. И это при том, что отдыхать туда едут люди со всей «республики».

Ресурс пишет, что в последнее время популярностью стал пользоваться еще один приморский поселок, который контролируют НВФ – Безыменное. Но и там, по слова автора публикации, уже возникли проблемы. Инфраструктура не справляется с наплывом отдыхающих. А люди, которые не оформлены, как «ФЛП», боятся сдавать в аренду жилье отдыхающим, «опасаясь репрессий со стороны власти».

Ранее мы сообщали, что источник рассказал, почему «ДНР» невыгодно открывать «границу» с Украиной.