Война на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

В течение вчерашнего дня, 23 июля, пророссийские боевики обстреливали украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-центр ООС.

Согласно данным утренней сводки, за 23 июля на Донбассе было совершено 8 обстрелов. НВФ открывали огонь по украинским защитникам из минометов, гранатометов и различного стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ рядом со Старогнатовкой (два раза), с Гнутовым, Новотошкивским, Причепиловкой, Ореховым.

К счастью, после обстрелов оккупантов никто из украинских защитников не пострадал.

Чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы, ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь в сторону противника: в последствии, террористы прекратили стрельбу. По данным разведки, украинским военным удалось ранить двух оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 22 июля.