Соловьев нашел «украинский след» в Хабаровских протестах и обвинил Украину в попытке развала России

Российский одиозный телеведущий Владимир Соловьев опять отличился на почве «особой любви» к Украине, обнаружив «украинский след» в Хабаровских массовых протестах где уже требуют отставки Путина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Глашатай Кремля, ни много, ни мало, обвинил украинцев в попытке развалить Россию.

Как уверял ведущий, это украинцы «развернули акцию» в Хабаровске, где вторую неделю проходят многотысячные протесты с требованиями отставки Путина и суда над ним.

Как «доказательство» он привел комментарии из соцсетей. Речь шла о сообщении «Хабаровск — это Украина». По словам Соловьева, в Хабаровске очень многочисленная украинская диаспора, и ее активисты начали продвигать идею о принадлежности Хабаровска Украине.

«Требуют провести референдум и отделить регион от России», — возмутился Соловьев.

По его словам, украинцы в соцсетях проводят параллели событий в Хабаровске с Майданом, а это, как считает Соловьев «неприкрытый призыв к развалу России».

Ранее сообщалось о том, что Путин загнал себя в ловушку: Эль Мюрид о последствиях протестов в Хабаровске.