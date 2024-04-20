О том, что «приземление» этого Ту-22М3 является первым зафиксированным случаем, когда система ПВО Украины смогла «достать» до стратегического бомбардировщика ВКС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Соединенного Королевства отмечает — информация главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова касательно применения ракеты устаревшего ЗРК С-200 для ликвидации Ту-22М3, почти наверняка соответствует истинному положению дел, то есть подтверждает очередную успешную украинскую атаку на военно-воздушные силы РФ.

Кроме того, идентичный комплекс, судя по всему, был использован и для «приземления» российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале текущего года.

В Минобороны Великобритании резюмировали:

Вполне вероятно, что на сегодня Россия потеряла не менее 100 боевых самолетов.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему уничтожение стратегической авиации РФ не решит проблему дефицита средств ПВО у Украины.