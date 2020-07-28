Паспорта не отдают и никуда не отпускают – пользователи соцсетей жалуются на условия обсервации в «ДНР»

Люди, которые прибыли в так называемую «ДНР» из подконтрольной Украине территории, рассказали об условиях обсервации в «республике».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Согласно распоряжению, так называемого «межведомственного штаба», люди, прибывшие в «ДНР» из подконтрольной Украине территории, обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

В социальных сетях люди жалуются на условия обсервации в так называемой «ДНР». Один из очевидцев пишет, что из КПВВ «Еленовка» его привезли на обсервацию в больницу №21. Мужчина отметил, что условия в больнице ужасные. Кроме того, он пишет, что у него забрали паспорт.

«Паспорта не отдают второй день. Никуда не выпускают», — пишет мужчина.

По словам мужчины, кроме всего этого, в больнице еще и плохо кормят.

Кроме того, в комментариях присоединились те, кто въехал на оккупированную территорию Донецкой области еще 17 июля. Они пишут, что все еще находятся на обсервации. Когда их выпустят, им не сообщают. Люди предполагают, что в четверг, 30 июля они уже смогут выйти из больницы.

Ранее мы сообщали, что Казанский рассказал, почему перемирие на Донбассе будет нарушаться.