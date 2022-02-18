Пропагандисты РФ попытались оправдать преступные действия боевиков в Станице Луганской 17 февраля, однако что-то пошло не так и появились две разные версии обстрела учреждения для детей дошкольного возраста. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Сначала рупоры Москвы пытались доказать, что обстрел детсада всего лишь инсценировка, ссылаясь в своих сообщениях на террористов «ЛНР». Боевики утверждали, что снаряд не попадал в здание, поскольку он не мог обрушить стены и якобы оставить целыми окна.

Пропагандисты использовали в качестве «доказательства» фотографию садика, опубликованную штабом ООС. На трех снимках отчетливо видно, какой урон нанесли боевики, однако рупоры Кремля выбрали четвертое нечеткое фото, которое было сделано на большом расстоянии от здания.

Вскоре бестолковая версия провалилась и пропагандистам пришлось сочинять новую версию произошедшего в Станице Луганской. Россияне, которые недавно заявляли, что обстрела не было, запустили традиционный фейк.

Пропагандисты принялись обвинять в случившемся украинских защитников, приложив фейковую схему обстрела, на которой не разобрать, какая из четырех сторон детсада сфотографирована.

Отметим, что ранее кремлевская пропаганда стала распространять дезинформацию о том, что украинское руководство принуждает беременных украинок вступать в ряды ВСУ. Рупоры Москвы утверждают, что женщин на последних сроках вынашивания детей заставляют воевать.