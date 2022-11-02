В своем Telegram-канале глава Луганской ОВА сообщил, что в Северодонецке из нескольких сотен разрушенных многоэтажных домов нашлись 38 человек, которым оккупанты выплатили компенсацию за уничтоженное жилье, информирует «НБН».

Как отметил чиновник, в почти полностью уничтоженном Рубежном деньги выдали около 100 жителям, несмотря на то, что накануне «референдума» компенсации обещали всем.

Людям, на выплаты которым не хватило денег, остается направляться в Станицу Луганскую, где их поселят во временном пункте для беженцев. Гайдай отметил, что лучше дела идут в Лисичанске, где под конец осени жители надеются хотя бы на возвращение воды. Кроме того, им предлагают постоять в очереди за полиэтиленовой пленкой, чтобы затянуть окна.

«Дождались Россию, дождались и пленки», — отметил руководитель ОВА, добавив, что полиэтилен завозят на Луганщину из Татарстана.

Ранее Гайдай рассказал, где в Луганской области украинские артиллеристы точным ударом уничтожили двадцать российских захватчиков и ранили тридцать оккупантов.