Это удар в нос Путину – Попков о задержании «вагнеровцев» и реакции Лукашенко

Журналист Роман Попков сообщил о том, что он не верит в версию про так называемый «белорусский коридор». Он рассказал, что Минск не мог быть в качестве хаба для переброски боевиков ЧВК «Вагнер» на юг.

Об этой информации сообщил сам Попков в своем «Телеграме», передает «НБН».

Отмечается, что военные, по мнению Попкова, продвигаются из Ростовской Области и других аэропортов РФ в сирийскую Латакию. Журналист сообщил, что в таком большом потоке затеряться совершенно несложно «вагнцеровцам», а, оказавшись где-то на Ближнем Востоке, добраться до необходимого пункта назначения. Именно это и послужило основанием для заявлений Попкова о том, что использование аэропорта Минска в качестве хаба – это слишком наивно.

«Поведение военных слишком уж нетипично для обычных пассажиров. Их присутствие в аэропорту послужило бы причиной многих вопросов. Я предполагаю, что ЧВКшники попросту накапливались в Беларуси, так как в Кремле сомневаются в надежности Лукашенко. Москва заинтересована в силовой сетке, если ситуация в стране выйдет из-под контроля», — сообщил затем Попков.

«Лукашенко же наблюдал за данным процессом. Такой акт Кремля привел его в бешенство. Однако это задержание – это не просто пощечина. Это удар в нос Путину. Лукашенко определенно чуял, что мутится вода…», — подытожил журналист.

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