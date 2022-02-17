Об этом военнослужащий заявил в эфире «Украина-24», передает «НБН».

Офицер ВСУ Юрий Кочевенко рассказал о ситуации на передовой. Он отметил, что сегодня утром, 17 февраля ситуация на фронте резко обострилась.

«Российские оккупанты совершили целый ряд провокаций по всей линии столкновения запрещенными Минскими договоренностями средствами», — сказал военный.

Кроме того, он назвал «циничным и подлым преступлением» обстрел российскими оккупантами детского садика в Станице Луганской.

«Другими словами это не назовешь. Это за гранью добра и зла», — заявил офицер ВСУ.

Кочевенко подчеркнул, что оккупанты целили именно в детский сад. По его словам, рядом не было военных объектов.

«Это была спланированная операция. Потом начали Украину обвинять (российские пропагандисты, — ред.), что якобы она нанесла артиллерийский удар по детскому садику», — сказал он.

По словам офицера, ВСУ «готовы выполнить любое поручение государства», но сейчас остаются на своих позициях и придерживаются перемирия.

Ранее пресс-служба ООС сообщила о ситуации на фронте.