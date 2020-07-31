Сухопутные войска ВСУ получили мощное усиление: бронемашины «Новатор» вызвали серьезные волнения у врага

Украинская армия готова использовать новые бронеавтомобили «Новатор», которые способны серьезно повлиять на ход военных столкновений с врагами. Бронированная поддержка поступила на вооружение в 28-ю отдельную механизированную бригаду.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Диалог».

Отмечается, что новые бронеавтомобили отличаются высокой надежностью и повышенной проходимостью. Тяжеловесный транспорт весом в 9 тонн способен развивать скорость до 140 км/час. Снабдив солдат таким транспортом Украина продемонстрировала высокий уровень заботы о жизни своих защитников. Важно подчеркнуть, что «Новатор» является достижением именно украинского производства.

Прочность машины обуславливается использованием высококачественной стали шведской компании webor Armor 560. Международные эксперты подтвердили соответствие качества «Новатора» стандарту НАТО STANAG 1.

Машина оснащена инновационной системой пожаротушения, которая способна погасить огонь практически моментально. Стоит выделить и надежность колес машины. Даже при их повреждении транспорт сможет долгое время продолжать выполнять свои функции преодолев дополнительные 40 – 50 километров, что может быть особо важно при эвакуации людей.

Напомним, как сообщалось ранее, новые правила въезда в Украину из «Л/ДНР» и Крыма: власть сделала важное предупреждение.