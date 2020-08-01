Как будет расти минимальная пенсия украинцев: разъяснение ПФУ

Минимальная пенсия в Украине будет расти в соответствии с ростом минимальной заработной платы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Исходя из оценок Минэкономики о росте минимальной заработной платы, в 2021 году размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и выполнили норму по стажу, составит 2500 гривен. В 2022 году минимальная пенсия вырастет до 2680 гривен, а в 2023 – до 2870 грн.

Это соответствует норме закона, которая гласит, что в Украине для пенсионеров, выполнивших норму по стажу и достигших возраста 65 лет, минимальная пенсия должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты, которая в 2021 году будет составлять 6250 гривен, в 2023 году – 6700 гривен, а в 2023-м – 7176 гривен.

Вместе с минималкой в Украине будет расти и средняя заработная плата, однако, как отметили в министерстве, это не значит, что украинцы станут богаче, потому как часть повышения будет съедена инфляцией.

Ранее сообщалось о ежемесячных выплатах украинцам по 685 гривен.