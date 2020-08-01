Не выйдет с Луческу – придется поменять всех вас: обращение Суркиса к игрокам «Динамо»

Президент киевского Динамо Игорь Суркис 30 июля представил игрокам первой команды нового главного тренера Мирчу Луческу

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Во время презентации Суркис подчеркнул, что Луческу жаждет трофеев, но не для себя, а для команды. У него есть своя система и тренерский штаб, а для побед нужна воля игроков команды и работа на тренировках, чтобы было достаточно сил выложиться на игре.

«Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго», ‒ заявил президент киевского клуба «Динамо».

Также Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с массовыми протестами динамовских ультрас.

«Все должны оказать всяческую поддержку Мирче и принять мое решение. Все должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денежки занесут сначала сюда», ‒ заявил Суркис.

В тот же день вечером у команды состоялась первая тренировка под руководством нового тренера.

Вместе с Луческу на трнировке присутствовали и его ассистенты: Олег Гусев, Огнен Вукоевич, Диего Лонго, Эмиль Карас и Михаил Михайлов.

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