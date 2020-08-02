Уже с 2021 года: Кабмин сообщил отличные новости для пенсионеров

В Министерстве социальной политики разработали новые инициативы по повышению пенсий украинцам.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Начиная с 2021 года все пенсионеры в возрасте 75+ будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в сумме 500 гривен. Таких пенсионеров в Украине насчитывается более миллиона человек.

Кроме этого, как обещают в правительстве, в январе 2021 года в Украине будет увеличен размер минимальной пенсии до 2400 гривен, а начиная с июля минимальная пенсия будет составлять 2600 гривен.

Правда такое повышение коснется лишь тех украинцев, которые достигли возраста 65 лет и выполнили условие по стажу: для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35 лет.

Этой новостью поделилась министр социальной политики Марина Лазебная.

Также министр сообщила, что в марте 2021 года будут проиндексированы пенсии для всех пенсионеров. Всем, у кого стаж составляет не менее 30 лет, пенсии увеличат в среднем на 300 гривен.

Ранее сообщалось о о ежемесячном пособии в 685 гривен для пенсионеров.