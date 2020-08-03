Шахтеры и металлурги думают, как прокормить свои семьи: информационный ресурс рассказал о долгах на предприятиях ОРДЛО

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал о долгах на промышленных предприятиях «Л/ДНР». По информации ресурса, работники некоторых промышленных предприятий 1 августа частично получили зарплату за май.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Шахтерам и металлургам оккупированных территорий Донбасса, не до отдыха. Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что люди думают, как им прокормить свои семьи. И это не странно, ведь на некоторых предприятиях работники не получили даже полноценной заработной платы за май.

Ресурс пишет, что 1 августа 2020 года работникам филиала предприятия «Внешторгсервис» перевели 14-18% заработной платы за май.

Гораздо больше повезло работникам Макеевского металлургического комбината. Автор публикации пишет, что макеевские металлурги получили за май 82% заработной платы. Но, в следующий раз так не будет. Ресурс пишет, что в следующем переводе средств ситуация будет выровнена – работники Макеевского металлургического комбината получат меньше, а работники остальных промышленных предприятий больше.

Такая ситуация с зарплатами заставляет работников промышленных предприятий так называемых «Л/ДНР» думать о том, как прокормить свои семьи.

«Людям не до отдыха. Шахтеры и металлурги думают, как прокормить свои семьи. Люди не могут собрать своих детей в школы и садики, не говоря уже об отдыхе с семьями на море», — пишет ресурс.

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