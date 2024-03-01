О том, что в соответствии с документом, зарегистрированным в парламенте, народные депутаты предлагают ввести альтернативный вариант моратория, запретив отключать электричество, газ и воду лишь особам, принадлежащим к уязвимым социальным категориям, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Новини.LIVE».

Как стало известно, даже в условиях войны, народные избранники не прекращают стремиться к оказанию поддержки тем, кто испытывает финансовые трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги — согласно очередному проекту закона, предполагается введение запрета на отключение из-за задолженностей для граждан, остающихся в уязвимом положении.

В частности, если законопроект будет принят, «инновации» затронут:

особ с инвалидностью;

неработающих пенсионеров;

семьи с низким доходом;

многодетные семьи.

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