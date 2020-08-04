РФ устроила проблемы Донбассу: жители «ДНР» рассказали о сложной ситуации на границе

На КПП между Российской Федерацией и так называемой «ДНР» у жителей Донбасса возникли проблемы с перевозкой личных вещей и продуктов питания. У многих пытаются отобрать даже такие простые продукты как мясо и консервацию.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Одна из жительниц Донбасса в социальных сетях рассказала, что на КПП у нее «пытались отобрать два килограмма мяса»:

«Пыталась проехать через РФ и у меня чуть не забрали продукты. Везла с собой два килограмма мяса и им это чем-то не понравилось. Россия создает целые списки запрещенных продуктов, в число которых входит сало и свинина. Плохо относятся и к консервации».

Стоит отметить, что некоторые пользователи социальных сетей уверяют, что при аналогичных ситуациях у них не возникало никаких проблем. Принцип работы КПП стал довольно непонятным для многих людей, но стоит быть готовыми к некоторым трудностям.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина одержала судьбоносную победу на Донбассе: у Зеленского заявили о большом преимуществе ВСУ.