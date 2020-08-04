Сложная ситуация на заводах и шахтах «Л/ДНР»: стало известно, о чем запрещено рассказывать сепаратистским «СМИ»

В так называемых «Л/ДНР» сепаратистские СМИ не поднимают тему работы промышленных и угольных предприятий. И уж тем более молчат сепаратистские СМИ о долгах на предприятиях ОРДЛО. По информации ресурса «Луганский инсайд», данные темы находятся под запретом.

Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд», сообщает НБН.

Сепаратистские СМИ «ДНР» не рассказывают о ситуации на заводах и шахтах «республики». По информации ресурса «Луганский инсайд», такая же позиция и у сепаратистских СМИ «ЛНР».

«Что касается долгов на угольных предприятиях, то данная тема табуирована», — отмечает ресурс.

По информации ресурса, 1 августа 2020 года сотрудники Алчевского металлургического комбината получили всего лишь 18% заработной платы за май. Гораздо хуже ситуация с долгами на угольных предприятиях. Автор публикации пишет, что шахтеры бывшего ГУП «Центруголь» обращались по поводу выплаты долгов по зарплате в местную «прокуратуру». Но, добиться каких-то результатов горняки так и не смогли.

Ранее мы писали, что стало известно, какие неприятные «сюрпризы» ждут жителей «Л/ДНР» после получения паспорта РФ.