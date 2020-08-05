Отправил мать в магазин и изнасиловал малолетнюю падчерицу: полиция задержала опасного педофила

Напуганная жительница Николаевская области обратилась в полицию и призналась в отвратительном преступлении своего сожителя. По ее словам, в тот момент, когда она отсутствовала дома, ее несовершеннолетняя дочь подвергалась насилию.

Об этом сообщает «Корреспондент.net», передаёт «НБН».

Мать пострадавшей 13-летней девочки узнала об ужасном происшествии только через несколько дней после изнасилования. Дочь призналась, что насильником оказался гражданский муж ее 31-летней матери.

Женщина сразу же обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Обстоятельства случившегося в Снигиревском районе очевидны: злоумышленник воспользовался отсутствием матери дома и надругался над своей падчерицей.

Пресс-служба полиции Николаевской области осветила материалы данного инцидента в среду, 5 августа.

На данный момент следователи назначили несколько экспертиз для подтверждения вины мужчины. Подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетнего ребёнка, грозит до 15 лет лишения свободы. На основании всех доказательств суд сможет вынести решение и преступника накажут в ближайшее время.

Напомним, как сообщалось ранее, преступников уже «выселили»: украинская власть сделала публичное заявление о распродаже тюрем.