Преступников уже «выселили»: украинская власть сделала публичное заявление о распродаже тюрем

Несмотря на перегруженность тюрем украинская власть решилась обогатить страну за счет продажи тюрем. Минюст подтвердил проведение церемонии по поводу начала большой распродажи украинских тюрем. В мероприятии примет участие глава ведомства Денис Малюська.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный сайт министерства юстиций.

Источник говорит о том, что данное мероприятие будет проведено на территории «Ирпенского исправительного центра». Это исправительное учреждение станет первым, территорию которого Украинская власть продаст.

Известно, что всех преступников из данного места лишения свободы перевели в другие тюрьмы.

На церемонии министр озвучит дальнейшие планы по продаже исправительных учреждений и проинформирует население о том, куда будут потрачены деньги от подобных сделок.

Стоит отметить, что многие тюрьмы в Украине не имеют большого количества свободных мест. Вероятно, Малюська в ходе церемонии даст дополнительные разъяснения относительно и этой проблемы.

Напомним, как сообщалось ранее, Кравчук разозлил «ДНР»: «республика» осталась недовольной новыми привилегиями от Украины.