«Пограничники ЛНР» не пропускают на территорию «республики» граждан РФ: ресурс рассказал о странной ситуации на границе ОРЛО с Россией

Информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщает, что сегодня, 5 августа на границе «ЛНР» и РФ творились «странные дела». «Пограничники» так называемой «ЛНР» не пускали на территорию ОРЛО без наличия «паспорта республики».

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Сегодня, 5 августа, на одном из пунктов пропуска на границе так называемой «ЛНР» и РФ, «пограничники республики» не пропускали на территорию ОРЛО людей с паспортом РФ. Пограничники требовали предоставить «паспорт республики».

Ресурс пишет, что проблемы с пропуском на территорию ОРЛО были даже у тех, кто предъявлял копию «паспорта ЛНР».

«Россиян, у которых был, только паспорт РФ, разворачивали обратно. С долгими «разборками» пускали тех, у кого только копия «паспорта республики»», — пишет ресурс.

Автор публикации считает, что возможно «власти ЛНР» осознали, что с коронавирусом не все так радужно. Но официально ввести ограничения на въезд гражданам РФ на свою территорию они не могут.

«Официально ввести ограничения не могут, а то как-то неудобно будет перед страной, в состав которой стремятся. Потому – пока так», — пишет ресурс.

Но есть и другая версия. Автор публикации предполагает, что возможно в связи с перемирием на Донбассе российским «добровольцам» негласно запретили ехать на «службу» в «армию ЛНР».

Ранее мы сообщали, что стало известно, какие неприятные «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО после получения паспорта РФ.