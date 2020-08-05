Прогресса нет – информационный ресурс рассказал об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»

Еще в начале июля пропагандистские СМИ так называемой «ЛНР» активно распространяли информацию о том, что уже начаты работы по строительству контрольно-пропускных пунктов «Счастье» и «Золотое». Но, как сообщает информационный ресурс «Донбасский кейс» прошел месяц, а прогресса нет.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что в так называемой «ЛНР»подготовка к открытию КПВВ «Счастье» и «Золотое» идет медленно. Пропагандистские СМИ «ЛНР» сообщают, что еще 12 июля стартовал первый этап – инженерная разведка местности и расчистка участков. На данный момент особого прогресса нет.

«Что мы имеем на данный момент? Прогресса нет. Расчистка участков, где планируется строительство пунктов пропуска продолжается», — пишет ресурс.

Строительством КПВВ будут заниматься фирмы – «Спецпромсервис» и «Строитель-ЛТД». Автор публикации не исключает, что это могут быть подставные фирмы, цель которых «отмыть» средства, выделенные на строительство пунктов пропуска.

Кроме того, ресурс напомнил, что по состоянию на середину юля в «ЛНР» еще не существовало проектов строительства пунктов пропуска.

«Есть сомнения в том, что в «ЛНР» в принципе можно найти необходимые материалы и технологии для возведения КПВВ», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что «пограничники ЛНР» не пропускают на территорию «республики» граждан РФ.