В «ЛНР» задумали выплачивать денежную помощь для всех детей до 16 лет: названо условие для получения выплаты

По информации ресурса ОРЛО «Луганский инсайд», «власти» так называемой «ЛНР» будут выплачивать единовременную социальную помощь для детей до 16 лет.

Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд», сообщает НБН.

В так называемой «ЛНР», по примеру РФ, решили выплачивать социальную помощь для детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Вот только, чтобы получить социальную помощь у детей обязательно должен быть «идентификационный номер налогоплательщика» «ЛНР». А чтобы получить «ИНН ЛНР» необходимо свидетельство о рождении «ЛНР».

«Чтобы получить свидетельство о рождении «ЛНР» необходимо сделать перевод украинского свидетельства или дубликат», — пишет ресурс.

Отмечается, что обе услуги платные.

«На данный момент в ЗАГСах уже наблюдаются очереди за получением свидетельства о рождении «ЛНР»», — сообщает ресурс.

Ранее мы сообщали, что «пограничники ЛНР» не пропускают на территорию «республики» граждан РФ.