Жители ОРДО возмущены: люди рассказали об отдыхе в «ДНР»

Жители ОРДО из-за карантинных ограничений, которые ввели «власти ДНР», могут позволить себя отдых только в оккупированных поселках Седово и Безыменное. По словам жителей временно оккупированной территории Донецкой области, отдых у моря в «республике» напоминает «курорт строгого режима».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Из-за карантинных ограничений в «ДНР», жители ОРДО этим летом могут отдыхать только в Седово или Безыменном.

«Выбора нет. Те, кто побогаче едут в Крым или Россию. Кто победнее довольствуются Седово и Безыменным», — сообщают жители оккупированной Донецкой области.

Люди отмечают, что в курортных поселках «ДНР» действует комендантский час. А въезд в поселок Седово только по спискам так называемого «межведомственного штаба».

Но, больше всего жители «ДНР» возмущены ценами и условиями отдыха.

«Мы жили в номерах «люкс». Но у нас даже не было своей кухни. Все общее. Горячая вода только по графику: с 8 до 10 утром, и с 20 до 22 вечером. И за это мы платили 2 тыс. рублей в день (750 грн.)», — рассказала жительница ОРДО.

Также жители оккупированной Донецкой области жалуются на загрязненные пляжи в курортных поселках «ДНР».

«Пляжи не обустроены совсем… Их никто не убирает», — отмечают жители ОРДО.

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