Издевательства над рабочими даже после увольнения: источник рассказал, почему в «ДНР» люди не выходят на протесты

Информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщает, что в так называемой «ДНР» люди, которые уходят с предприятий «Макеевуголь» должны получить расчет. Но выплачивают расчет, по той же схеме, что и заработные платы на предприятиях ОРДО – частями.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Жителям ОРДО, которые потеряли работу на предприятиях «Макеевуголь» должны выплатить расчет. Вот только деньги выдают не сразу, а платят по частям. Точно так же, как и долги по зарплатам.

Автор публикации пишет, что получение расчетных растягивается на несколько месяцев. Конечно, что это не нравится людям, которые потеряли работу. Но в то же время люди не спешат выходить на протестные акции.

Автор публикации предположил, что, возможно, на предприятиях специально выплачивают расчетные по частям, чтобы сдержать возможное возмущение людей.

« В ожидании своих заработанных денег даже сотрудник, которого уволили, не будет заострять отношения с «администрацией», чтобы получит свои деньги», — пишет автор публикации.

Таким образом, даже люди, которые потеряли свою работу, все еще зависимы от «властей», поэтому выходить на протесты не собираются.

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