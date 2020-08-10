Визит в ОРДЛО: Кравчук рассказал, почему Фокин должен поехать на оккупированный Донбасс

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук поддерживает идею Витольда Фокина отправиться в ОРДЛО, для того, чтобы пообщаться с местными жителями. По словам Кравчука, Фокин хорошо знает местную специфику. Он уверен, что участие Фокина в Минском переговорном процессе принесет пользу Украине.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «24 Канал».

Ранее в одном из своих интервью первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил о готовности поехать в ОРДЛО, чтобы пообщаться с местными жителями.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ одобряет данную идею Фокина. Он считает, что, таким образом, Фокин принесет пользу. Аргументирует Кравчук это тем, что Фокин хорошо знает специфику Донбасса. Кравчук напомнил, что первый премьер-министр прошел много должностей на Донбассе.

«Он с 16 лет был в шахте. Очень много должностей прошел на Донбассе. Он хорошо знает экономику и местную специфику. Мы считаем, что он принесет нам пользу, общаясь и координируя пожелания, мотивы, людей, которые проживают на временно оккупированных территориях. И тех, людей, которые живут на подконтрольной Украине территории. Думаю, будет полезно иметь такого человека», — заявил Кравчук.

Кроме того, экс-президент заявил, что он не слышал от Фокина каких-либо заявлений о том, что на Донбассе «гражданская» война. Бывший глава государства отметил, что он часто общается с Фокиным и подобных заявлений первый премьер-министр Украины не делал.

Ранее мы сообщали результаты соцопроса: сколько украинцев выступают за восстановление полноценных связей с Донбассом.