Крымские татары гневно отреагировали на предложение Зеленского: полнейший бред

Намерения властей Украины законодательно определить статус коренного крымско-татарскому народу является «полнейшим бредом».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на faktu.online.

Такое заявление было сделано главой национально-культурной автономии крымских татар Эйвазом Умеровым в ответ на информацию пресс-службы ОП Украины.

По словам Умерова, Украина не может определять статус народа, который массово не проживает на ее территории.

«Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины, полнейший бред», — сказал крымский татарин.

При этом, он подчеркнул, что 99% крымских татар проживают в России, и их статус определен.

«Крымские татары являются коренным народом России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся», — отметил Умеров.

Ранее сообщалось о том, что Кремль готов идти на уступки по Донбассу.