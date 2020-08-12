Времени не теряют: источник рассказал, что происходит в «Л/ДНР» во время перемирия на Донбассе

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал, что происходит в так называемых «Л/ДНР» во время перемирия в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

По информации ресурса, подконтрольные РФ НВФ времени даром не теряют.

«Не стоить лукавить – 1(Донецк) и 2 (Луганск) армейские корпуса не теряют времени», — пишет ресурс.

Автор публикации пишет, что боевики «Л/ДНР» используют режим тишины на Донбассе, чтобы отточить свое боевое мастерство и укрепить свои позиции. По данным автора публикации, с 3 по 10 августа НВФ провели не менее десятка военных учений.

« В частности отрабатывалось приведение подразделений в состояние повышенной боевой готовности», — сообщает ресурс.

Кроме того, те, подразделения боевиков, которые не были задействованы в учениях, находились на своих позициях в боевой готовности.

Также выяснилось, что РФ продолжает поставлять военную технику на Донбасс. С 3 по 10 августа РФ отправила на Донбасс 48 грузовых автомобилей с боеприпасами, 11 бронетранспортеров, 6 танков и 2 единицы ЗРПК «Панцирь-С1.

«Готовимся к миру?», — задался риторическим вопросом автор публикации.

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