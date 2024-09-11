В аналитическом материале ISW отмечается, что с начала полномасштабной войны россияне существенно увеличили возможности своего ВПК. Кроме того, любое истощение оружейного арсенала в РФ сильно не повлияет на потенциал оккупационных войск Путина.

Американские эксперты обратили внимание на исследование Кильского института мировой экономики в ФРГ, информирует «НБН».

В отчете сказано, что между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года страна-агрессор увеличила выпуск танков на 215%, бронемашин на 141%, артиллерии на 149%, систем ПВО ближнего радиуса действия на 200%, среднего и дальнего радиуса действия на 100%, а также снарядов Lancet на 475%.

Немецкий институт прогнозирует снижение темпов изготовления техники в РФ с 2026 года, поскольку оккупанты исчерпают запасы оружия советского выпуска. Однако в ближайшие годы россияне могут открыть новые производственные линии.

Эксперты добавили, что военная помощь Москве из КНДР обеспечила «второй армии мира» существенный избыток артиллерийских снарядов. Кроме того, предприятия страны-агрессора изготавливают ежедневно 10 000 боеприпасов.

Ранее в ISW оценили угрозу применения ядерного оружия Москвой в войне.