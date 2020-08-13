Если бы бабушке вкололи российскую вакцину, она стала бы дедушкой: в сети продолжают высмеивать заявление Путина о создании вакцины от COVID19

После того, как Владимир Путин сообщил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, в сети не утихают насмешки в его адрес.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

По этому поводу написал комментарий в Twiter и российский оппозиционер Алексей Навальный.

«Два месяца назад я сказал, что после полного провала в борьбе с эпидемией, Путин начнет врать, что мы первые изобрели вакцину. Проверить это нельзя. Такая же фигня как и с «суперракетами». Говори, что хочешь», – сыронизировал политик.

Сразу же пользователи сети затеяли оживленную дискуссию. Одни смеются, что теперь придется бегать от росгвардейцев, вооруженных шприцами, другие подчеркивают, что вакцина не признана никем в мире.

«Сейчас, наверное, весь мир выстроится за ней в очередь? Нет. Она не протестирована, а такая вакцина никому и даром не нужна. Сам себе пусть Путин её колет. Плацебо», «Если бы бабушка вколола себе российскую вакцину, то она бы была бы дедушкой», «Это, типа, нас в книгу рекордов Гиннесса внесут? Гордости, полные штанишки», «И дочку не пожалел», – пишут пользователи в комментариях.

Не пощадили пользователи и имперские замашки Путина.

«Теперь назначат День победы на короной, будут ежегодные парады вирусологов и уроки с историями о том, как Китай наслал на нас чуму, но Владимир-Присоединитель мудрым руководством спас Россию матушку, а с ней и весь мир», – написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось о том, что Кремль готов идти на уступки по Донбассу.