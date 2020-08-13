Есть поводы для радости: блогер рассказал, о чем говорят российские кураторы на Донбассе

Блогер «Вольнодумец», который освещает события в ОРДЛО, рассказал, чему сейчас радуются в так называемой «ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Вольнодумец».

По словам блогера, в так называемой «ДНР» радуются тому, что в Украине за последнее время возросло число заболевших коронавирусом. Блогер пишет, в «ДНР» даже сравнивают число заболевших в Украине и в непризнанной «республике».

«Сравнивают количество заболевших в 42-миллионной Украине и «полторакалеках» в «ДНР». Это надо же придумать себе такие радости», — пишет блогер.

Как выяснилось, это не единственный повод для радости в так называемой «ДНР». По словам «Вольнодумца», новость о появлении вакцины от коронавируса в РФ, вызвала особую радость в «ДНР». В псевдореспублике этим даже гордятся.

«Как будто это они сделали», — иронично отметил блогер.

А вот российские кураторы в «ДНР» спокойно говорят, что «вакцина есть давно. Просто раньше не было пандемии. Теперь надо произвести необходимое количество вакцины». Блогер пишет, что такие высказывания российских кураторов вызывают много вопросов.

«Теперь возникают вопросы: почему они не говорили об этом раньше? Есть причины, чего-то бояться и недоговаривать. Думаю, скоро все узнаем», — пишет «Вольнодумец».

Кроме того, российские кураторы акцентируют свое внимание и на событиях в Республике Беларусь. Российские кураторы между собой поговаривают, что «скоро там все закончится».

«У американцев ничего не получится. Путин знает, что и как делать. Он все просчитал заранее. Теперь Беларусь никуда не денется от России», — цитирует блогер слова российских кураторов.

Также выяснилось, что среди боевиков «Л/ДНР» есть много желающих отправиться в Беларусь «помочь бацьке». Но российские кураторы выступают против, они говорят, что «там и так наших (россиян) хватает».

Напоследок блогер добавил, что, несмотря на режим перемирия на Донбассе, российские наемники продолжают прибывать в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейские корпуса.

«Как-то по-своему в РФ понимают перемирие и предстоящее разведение войск», — иронично подытожил «Вольнодумец».

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