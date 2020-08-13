Гиркин предрек эскалацию конфликта на Донбассе: боевик рассказал, когда может начаться обострение

Политика
Ольга Гергелюк0
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Бывший «министр обороны» так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ВСУ используют режим перемирия на Донбассе для укрепления своих позиций. А это, по его словам, свидетельствует о скором наступлении.

Игорь Гиркин (Стрелков)
Игорь Гиркин (Стрелков). Фото — zik.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «URA.RU».

Боевик так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ВСУ соблюдают режим тишины на Донбассе. Но, украинские военные, по его словам, якобы используют перемирие для укрепления своих позиций.

«Это демонстрирует, что перемирие они рассматривают как временное», — заявил террорист.

Гиркин заявил, что ВСУ готовят наступление.

«Если исходить из военной теории, то лучшая оборона – это наступление. А обычно перед наступлением укрепляют позиции, сооружают дополнительные укрепления», — сказал террорист.

Боевик «ДНР» прогнозирует, что уже этой осенью конфликт на Донбассе может обостриться.

Стоить отметить, что ранее информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщал, что подконтрольные РФ НВФ используют перемирие на Донбассе для укрепления своих позиций и оттачивания боевого мастерства. Оккупанты проводят военные учения, а РФ продолжает поставлять на Донбасс военную технику и боеприпасы.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» назревают серьезные изменения. 

 


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