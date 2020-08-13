Ситуация на КПВВ «Еленовка»: в «ДНР» заявили о важном событии

«Руководство ДНР» сделало важное заявление о новом открытии КПВВ «Еленовка». Пункт пропуска для въезда и выезда будет работать 14 августа с 9:00 до 18:00.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Соответствующую информацию озвучил «Межведомственный штаб по предупреждению распространения коронавирусной угрозы». Отмечается, что для выезда из «ДНР» человек обязательно должен предоставить документы о прописке на территории, которая подконтрольна законным украинским властям. Для въезда в «республику» нужно в обязательном порядке заранее получить разрешение «Межведомственного штаба» и быть готовым к принудительной двухнедельной обсервации в медицинских учреждениях «ДНР». Обсервация является полностью бесплатной.

Стоит отметить, что «ДНР» взяла курс на увеличение пропускной способности КПВВ. График работы КПВВ ныне является относительно постоянным, и уже несколько недель пропускные пункты открываются каждый понедельник и пятницу.

Напомним, как сообщалось ранее, это станет основой для развития Донбасса – Пушилин рассказал о судьбоносных изменениях в «республике.