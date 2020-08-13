Соловьева и Скабееву поставило на уши заявление Минздрава Украины: что опять не так

После известного заявления главного санитарного врача Украины Олега Ляшко, в котором он выразил сомнение об эффективности и безопасности российской вакцины, анонсированной президентом России Владимиром Путиным, в Российской Федерации сильно разозлились.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

А пропагандистов Кремля это известие вообще поставило на уши.

Так, скандальная телеведущая Ольга Скабеева резко отреагировала на заявление украинского чиновника, в котором он выразил сомнение по поводу российской вакцины.

«В Минздраве Украины не верят в российскую вакцину от коронавируса. Сама Украина никаких вакцинных разработок, разумеется, не ведёт. Удачи, конечно!», – написала она в своем телеграмм-канале.

Досталось от пропагандистки и Западу.

«Вслед за второй волной COVID19 запад охватила эпидемия бессильной злобы и зависти», — комментирует она сомнения медиков западных стран.

Не отстает от своей коллеги по пропагандистскому цеху и Владимир Соловьев. Он также не преминул съязвить по поводу сомнений специалистов Минздрава Украины.

«Украина не верит «Спутнику V». Лучшая доказательная база от признанных западных институций, как известно, это «highly likely» (вполне вероятно)», — написал он в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось о том, как Путина высмеяли в сети за сообщение о создании вакцины от COVID19.