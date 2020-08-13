Украина согласится со статусом русского языка на Донбассе: Кравчук

Важное Общество
Ник Петров0
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Киев готов пойти на расширение прав по применению русского языка в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Леонид Кравчук.
Кравчук согласился со статусом русского языка на Донбассе. Фото: glavred.info.

Такое заявление сделал глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что Украина с уважением относится к европейскому законодательству, относящемуся к применению региональных языков, поэтому, в соответствии с этими нормами, может предоставить Донбассу расширенные права по использованию русского языка.

«Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно европейских законов о языках… Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения», — отметил Кравчук.

При этом глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что о расширении прав по применению русского языка на Донбассе, а не об утверждении его, как второго государственного языка в Украине.

Ранее сообщалось о том, что заседание Рады в День Независимости не состоится.


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