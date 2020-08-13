Заседание Рады в День Независимости 24 августа не состоится: Корниенко объяснил причины

Заседания Верховной Рады 24 августа в День Независимости не состоится, народными депутатами принято решение о переносе внеочередной сессии на другую дату.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

По заявлению председателя партии «Слуга народа» и первого заместителя главы фракции в парламенте Александра Корниенко, причиной послужило наслоение различных вопросов, которое может привести к некачественной работе парламента.

«Была идея делать само заседание Верховной Рады еще 24. Но, скажем так, есть определенное наслоение тогда мер, и оно не будет таким качественным. Поэтому мы остановились на том, чтобы обсудить их 25 августа», – пояснил депутат.

Также Корниенко сообщил о церемонии празднования Дня Независимости, отметив, что она пройдет в центре столицы.

«Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты где это будет, в каком формате», – сказал он.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Украине статуса ядерной державы.