Боевики «ДНР» перекрыли один из поселков на окраине Донецка: в соцсетях рассказали, что устроили представители НВФ

Жители ОРДО в социальных сетях сообщают, что НВФ заблокировали на въезд оккупированный поселок Авдотьино, который расположенный на окраине Донецка.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

В соцсетях жители ОРДО распространяют информацию о том, что НВФ заблокировали на въезд поселок Авдотьино. Один из очевидцев, которому удалось выехать из поселка, сообщает, что сотрудники так называемого «МВД ДНР» устроили в Авдотьино проверки.

По его словам, на выезде из поселка сотрудники «МВД» выдают бумажку, в которой указаны номерные знаки автомобиля и количество пассажиров в салоне авто.

«Потом возле переезда эту бумажку нужно отдать другим «военным», и тогда можно проезжать. Меня пропустили без проблем. Спросил у них, что здесь происходит, ответили: «проверка МВД»», — сообщает очевидец.

Другие пользователи соцсетей подтверждают слова мужчины, о том, что в поселке Авдотьино НВФ устроили проверки. Почему, представители НВФ устроили проверки в данном поселке, люди не знают.

«Авдотьино перекрыли со всех сторон. Полный шмон по поселку»,- пишут жители ОРДО. «Новоазовск, Старобешево уже через это прошли. Теперь очередь и этого поселка», — добавляют комментаторы.

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