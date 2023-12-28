О том, что планами банка-регулятора на следующий год предусматривается проведение выездных проверок, касающихся контроля за соблюдением правил финансового мониторинга, а также норм валютного и санкционного законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу НБУ.

Как стало известно, специалисты Нацбанка намерены провести тщательные проверки целого ряда различных финучреждений, однако, следует отметить наиболее важные из них, и это:

в 1-м квартале проверят деятельность «ПриватБанка», «РВС Банка», финансовой компании «Монблан Финанс» и «Вэй-Фор-Пэй»;

во 2-м квартале — «ОТП Банка», «Банка Кредит Днепр», ломбарда «Финанс» и финансовой компании «ОТП Лизинг»;

в 3-м квартале — «Кристалбанка», «Радабанка», страховой компании «Надежная» и подразделений «НоваПэй» (финансовое направление «Новой Почты»);

в 4-м квартале — банка «Восток», кредитных союзов «Кредит-СоюЗ» и «Авас-Кредит», а также страховой компании «Ультра-Альянс».

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли, по каким причинам в Украине резко просел курс национальной валюты.