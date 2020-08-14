Экстренное обращение Лукашенко к народу: о чем сказал президент Беларуси: Видео

Вновь избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в первую очередь опроверг информацию СМИ о проблемах со здоровьем и заявил, что не выезжал и не намерен выезжать из страны в столь тяжелое время.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Об этом глава Беларуси сообщил на совещании с руководителями строительной отрасли в четверг 14 августа.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей», — подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к народу Беларуси, президент республики отметил тот факт, что устраивая забастовки на значимых предприятиях, таких как МТЗ и МАЗ люди должны понимать, что их ждет в перспективе. А перспектива такова, что и Россия, и страны Европы только и ждут возможности захватить рынки сбыта аналогичной продукции.

Смотрите полное видео выступления Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что Путин не отдаст Беларусь оппозиции.