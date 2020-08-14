Важные изменения на КПВВ: очевидцы рассказали о сложной ситуации на границе «ДНР» с РФ

Общество
Ольга Гергелюк0
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В социальных сетях жители так называемой «ДНР» сообщают, что на КПВВ «Мариновка» и «Успенка», расположенных на неподконтрольном Украине участке украинско-российской границы на Донбассе, отменили льготы на проезд.

КПВВ
КПВВ на границе РФ. Фото — strana.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

В социальных сетях жители ОРДО пожаловались на сложную ситуацию на КПВВ между так называемой «ДНР» и РФ. Люди пишут, что на пунктах пропуска отменили льготы. Если раньше, людей с маленькими детьми пропускали без очереди, то теперь такого правила нет.

«Ехал с месячной дочкой, меня развернули и отправили стоять в очереди. Тогда, поехал на КПВВ «Успенка», а там такая же ситуация», — сообщает очевидец.

«Пограничники не хотят работать, так как льготы все убрали. В машинах плачут маленькие дети, но до этого нет никому никакого дела», — пишут пользователи соцсетей.

Кроме того, жители ОРДО сообщают, что на КПВВ «Мариновка» активно продают места в очереди. А на КПВВ «Успенка», по словам пользователей соцсетей, процветает коррупция.

«На «Успенке» официальная коррупция, «МГБ» не пропускают льготников, номерные знаки твоего автомобиля должны быть в их списке, в список ты можешь попасть только за бабосики», — пишут очевидцы.

Ранее мы сообщали, что боевики «ДНР» перекрыли один из поселков на окраине Донецка. 

 


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