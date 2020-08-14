Вторая волна коронавируса в ОРДЛО: источник рассказал, получат ли «Л/ДНР» российскую вакцину от Covid-19

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал, есть ли у так называемых «Л/ДНР» шанс получить российскую вакцину от коронавируса.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Автор публикации предполагает, что оккупированным территориям Донбасса вряд ли удастся избежать этой осенью второй волны коронавируса. При этом состояние медицины в псевдореспубликах вызывает тревогу. В свою очередь силовики «Л/ДНР» между собой поговаривают, что, возможно, в конце сентября в ОРДЛО могут ужесточить карантин из-за второй волны коронавируса.

При этом автор публикации предполагает, что у жителей «Л/ДНР» мало шансов получить российскую вакцину от коронавируса. Ресурс отметил, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял: «РФ не будет продавать вакцину до тех пор, пока не обеспечит ей внутренний рынок». Ресурс считает, что «Л/ДНР» могут рассчитывать только на гуманитарные поставки вакцины.

«Пока «Л/ДНР» — для России официально «заграница», а в периоды обострений «территория Украины, где продолжается гражданская война», возможны только гуманитарные поставки препарата», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что боевики «ДНР» перекрыли один из поселков на окраине Донецка.