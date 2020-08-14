Зеленский подписал указ о выделении гуманитарной помощи Ливану

14 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился выделить гуманитарную помощь для пострадавшего от мощных взрывов в порту.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Согласно распоряжению главы государства, Украина отправит в Ливан гуманитарный груз, который должен помочь преодолеть последствия взрывов в порту Бейрута. Правда, что именно будет отправлено в Ливан не уточняется.

Отметим, что взрывы в Ливане произошли 4 августа. В результате инцидента погибло более 170 людей, несколько тысяч получили различные ранения, а сотни тысяч людей остались без крыши над головой.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.