Зеленский подписал указ о выделении гуманитарной помощи Ливану

Общество
Христина Качоровська0
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14 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился выделить гуманитарную помощь для пострадавшего от мощных взрывов в порту.

Взрыв в порту Бейрута
Взрыв в порту Бейрута. Фото — radiosvoboda.org

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Согласно распоряжению главы государства, Украина отправит в Ливан гуманитарный груз, который должен помочь преодолеть последствия взрывов в порту Бейрута. Правда, что именно будет отправлено в Ливан не уточняется.

Отметим, что взрывы в Ливане произошли 4 августа. В результате инцидента погибло более 170 людей, несколько тысяч получили различные ранения, а сотни тысяч людей остались без крыши над головой.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.


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