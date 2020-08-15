Проблемы с пенсиями в Украине: в ПФУ сделали важное заявление о ситуации с выплатами за август

В Пенсионном фонде Украины открыто признают серьезный дефицит средств, а отдельные эксперты утверждают, что без помощи зарубежных партнеров в Украине могут начаться проблемы с выплатами пенсий.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на правительственный портал.

Представители ПФУ утверждают, что несмотря на определенные трудности с покрытием дефицита бюджета, Украина способна справляться с существующими трудностями. В ближайшее время пенсии гражданам будут выплачиваться в соответствии со стандартными датами выплат.

С начала августа пенсии для украинцев профинансированы на 24,5 миллиарда грн. Эта сумма покрывает лишь 62% от необходимых затрат на выплату всех пенсий, но при такой тенденции финансирования, в дальнейшем август должен стать полностью стабильным месяцем для пенсионеров.

Стоит напомнить, что эксперт в области экономики Егор Киян ранее заявил, что украинцам в скором будущем могут начать задерживать пенсии. Это произойдет, если вторая волна коронавируса в мире окажется столь сильной, что зарубежные партнеры Украины перестанут давать нашей стране новые кредиты, от которых в значительной мере зависит ПФУ.