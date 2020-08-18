Не каждый сможет такое выдержать: жестокие условия на КПВВ «Станица Луганская» привели к печальным последствиям

Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» оказалась очень непростой. Всего за один день 52 человека из очереди обратились за медицинской помощью из-за невыносимой жары, 10 человек потеряли сознание.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на facebook правозащитного благотворительного фонда «Право на защиту».

Жара и условия работы КПВВ стали настоящей угрозой для здоровья и жизни многих украинцев. Люди не выдерживают неблагоприятных условий, медицинскому персоналу приходится быть начеку, чтобы не допускать крайних случаев. Пока ситуация находится под относительным контролем врачей. Людям удается обойтись лишь временными обмороками из-за палящего солнца.

Процент людей, которые ощутили недомогание довольно велик. Известно, что за указанные сутки линию разграничения пересекло 947 человек в сторону подконтрольной части Украины, и 522 человека в сторону так называемой «ЛНР».

Напомним, как сообщалось ранее, ситуация на КПВВ «Еленовка»: в «ДНР» заявили о внушительном успехе.